Sanayici ve iş insanları STK'ları ATSO'da buluştu

ANTALYA, () - Antalya'da faaliyet gösteren sanayici ve iş insanları STK'ları, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) biraraya gelerek, 2018 yılına dair değerlendirmelerini, 2019 öngörülerini ve birlikte neler yapabileceklerini değerlendirdi.

ATSO Başkanı Davut Çetin'in ev sahipliği yaptığı toplantıya BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, ANSİAD Başkanı Sadi Kan, ANTİKAD Başkanı Aynur Doğan, KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan, OSİAD Başkanı Ahmet Kasapoğlu, YÖRSİAD Başkanı Semih Beken, TÜMSİAD Başkanı Ali Akan, ADGİAD Başkanı İsmail Kaya, ASBİAD Başkanı Mustafa Emre Şandan, ANSİAD'dan Hilmi Ünsal, MÜSİAD'dan Dr. Mehmet Karakayalı, ANTGİAD Genel Sekreteri Eser Arslanbay, ANTİAD Genel Sekreteri Hande Aykent katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Davut Çetin, “Bugün bu masanın etrafında oturan herkes aynı zamanda odamızın da üyesidir. ATSO olarak üyelerimizin belirli ortak paydalar etrafında bu kente değer katmak hevesiyle oluşturdukları sivil toplum yapılarını her zaman destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere demokrasi demek yalnızca seçimden seçime oy vermek değildir. Yaşadığınız kenti, iş yaptığınız sektörü, kentin kültürel ve beşeri yapısını etkileyen her konuda sorumluluk almak demektir. Bu anlamda Antalya'nın kaliteli sivil toplum yapısı ile şanslı illerden birisi olduğunu düşünüyorum. Bu masanın etrafında temsil edilen her bir kurumun bu duyarlılığa sahip olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu platformu belirli periyodlarla biraraya getirmemiz gerekiyor. Her bir STK'mız bu kente değer katmak için gayret içerisinde. Bu değerli çabaları güçbirliği oluşturmak üzere biraraya getirerek birlikte katma değeri çok daha fazla olan işler ortaya çıkarabiliriz" diye konuştu.

ATSO tarafından yürütülen Antalya 4.0 projesinin de ele alındığı toplantıda her bir kurum temsilcisi yürütmekte olduğu projeler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda Antalya Müzesi'nin durumu da konuşuldu. Müzenin mevcut yerinde, Karayolları ve Meteoroloji Bölge Müdürlükleri'ne ait arsaları kapsayacak şekilde kente değer katacak ve sembol olacak bir mimari ile yeniden yapılmasının Antalya'ya büyük değer katacağı da değerlendirildi.

Kurum temsilcileri, iş insanı derneklerini bir masa etrafında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, SİAD'lardan oluşan bu yapının kurumsallaştırılması, belli periyodlarla biraya gelmesi ve organizasyonların ATSO sekreteryasında yürütülmesi konusunda fikir birliğine vardı.

