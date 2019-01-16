Sanayici eşleri öğrenciler için sahnede

ÖĞRENCİLERE burs sağlamak için tiyatro sahneleyen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Vakfı Kadınlar Birliği üyeleri, bu kez genel sanat yönetmenliğini Cihangir Turantaş'ın üstlendiği, Fransız tiyatrosunun önemli isimlerinden Robert Thomas tarafından kaleme alınan '8 Kadın' adlı oyunu oynadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinde İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyunun bilet gelirleri ve bağşılar, EBSO Vakfı'nın burslar hesabına aktarıldı. Oyunda Didem Erdem, Melike Binoğlu, Nazan Yılmaz, Arzu Öztaş, Gülsün Kabadayı, Dilek Şınlak, İncila Kabadayı ve Bengi Şen, polisiye, komedi ve müzikalin harmanlandığı eserde profesyonellere parmak ısırtan bir performans sergiledi. EBSO Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı İpek Özçelik, Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan eğitim konusunda son derece başarılı çalışmalara imza atan EBSO Vakfı'na teşekkür ederek, "Her yıl 500'den fazla öğrenciye burs veren vakfımıza destek olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. EBSO Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Kocagil de EBSO Vakfı Kadınlar Birliği'nin öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitime desteklerin artarak devam etmesi konusundaki özverili çabalarını övdü.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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