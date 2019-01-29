Sanayi sitesi yolu asfaltlandı

OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi tarafından, sanayi sitesi ana arter yolları yeniden asfaltlandı.

Yıpranmış olan yolda alt yapı, asfaltı kazı ve zemin sıkıştırma işlemleri gerçekleştirildi. Şiddetli yağışların sona ermesinin ardından, sanayi sitesi camii önü ve Musa Şahin Bulvarı arasında kalan ana arter yolda asfalt serim işlemleri başladı. Ekipler, çalışmalarına hız kesmeden sürdürerek asfalt serim işinin tamamlanması sonrasında yol tamamen ulaşıma açıldı.



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