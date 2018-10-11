Sanayi sitesi 1000 çırak arıyor

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 2 bin 500 işyerinde 15 bin kişiye istihdam sağlayan Akdeniz Sanayi Sitesi'nde çalışacak 1000'e yakın çırak ve nitelikli eleman aranıyor.

Otomotiv, makine, mobilya ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, Antalya'nın en önemli istihdam merkezleri arasında yer alan Akdeniz Sanayi Sitesi, eleman sıkıntısı çekiyor. 2 bin 500 işyerinde 15 bin kişinin istihdam edildiği sanayi sitesinde çalışacak 1000'e yakın çırak ve nitelikli eleman aranıyor.

KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk, zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkmasıyla çırak ihtiyaçlarının son yıllarda daha da arttığını söyledi. Türk sanayi esnafın nitelikli eleman bulamadığı için sürekli sorun yaşadığını anlatan Başkan Öztürk, devletin son dönemlerde gençlere daha iyi iş imkanı sağlamak için meslek liselerini çoğalttığını, çıraklığın devlet güvencesi altına alındığını söyledi. Çırakların sigortalı çalıştırıldığını anlatan Öztürk, çırak ve nitelikli eleman sıkıntısının giderilmesi için Akdeniz Sanayi Sitesi içerisine meslek lisesi açıldığını belirtti.

GENÇLER FARKLI ALANLARA YÖNELİYOR

Sanayi esnafının temel sıkıntısının çırak bulamamaları olduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde meslek liseleri de arttı fakat istenilen verimlilik sağlanamadı. Eğitim sisteminin 12 yıla çıkmasıyla çırak sorunumuz arttı. Gençler artık meslek liselerine sadece diploma almak için geliyor. Akdeniz Sanayi Sitesi içerisinde de 4 bölümden oluşan bir meslek lisemiz var. Geçen sene 175 öğrencimiz bu okulda eğitim görüyordu. Bu öğrencilerden 60 kadarı sınıfta kaldı. 70'e yakını da farklı okullara nakil oldu. Geri kalan öğrencilerin yüzde 80'i ise mezun olduktan sonra mesleğini yapmıyor ve farklı branşlara yöneliyor. Bu da bizim eleman ihtiyacımızı ortaya çıkarıyor".

'EĞİTİM SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ'

Akdeniz Sanayi Sitesi'nde açılan meslek lisesinin asıl amacının teknik eleman yetiştirmesine katkı sağlamak olduğunu belirten Başkan Mehmet Öztürk, “Ülkemiz maalesef meslek liseleriyle ilgili sorunları çözmeye çalışsa da başarı elde edemiyor. Girişimciler, sanatkârlar, KOBİ'ler teknik eleman bekliyor. Yeterli üretim yapılamıyor. Devletin en büyük sıkıntılarından başında üretime dönük teknisyen yetiştirecek bu okullarla ilgili sorunları çözememesinden kaynaklanıyor. Kalifiyeli teknisyen yetiştirmiş olsak örneğin yeni makine üretimi yaparak yurt içi ve dünya pazarlarında satılmasını sağlarız. Bununla ilgili sorunları yıllardır çözemedik. Eğitim sorununu çözemediğimiz için yerimizde sayıyoruz" diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'NİN ANAHTARI SANAYİDİR'

Kalkınma için üretimin önemine işaret eden Mehmet Öztürk, "Tüketime yönelik bir millet olduk. Her şeyi ithal ederek yerli sanayicinin rekabet gücünü elinden aldık. Üretim yapan, özellikle katma değeri yüksek ihracat yapan KOBİ'lerin desteklemesi şart" dedi.

Bu konuda yetkililerin zayıf kaldığını, destek isteyen sanayicinin de karşısına bürokrasinin çıktığına değinen Öztürk, "Sanayici de mücadele etmekten vazgeçiyor. Başka alanlara yönelip kendi mesleğini icra edemiyor. Üretim olmadan da söz sahibi olmamız zorlaşıyor. Türkiye planlı ve düzenli sanayileşmek zorundadır. Güçlü bir Türkiye'nin anahtarı sanayidir. Sanayisiz bir Türkiye'nin söz sahibi olması mümkün değildir. Dünyadaki söz sahibi ülkelerin tamamına baktığımızda sanayileşmiş, üretim yapan ülkelerdir. Sonuç olarak, nitelikli eleman yetiştirip, girişimciler desteklenip, üretim yaparak ülkenin güçlenmesi için elimizden geleni yapmalıyız“ dedi.

FOTOGRAFLI