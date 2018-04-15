Sanatçıların 6'ncı buluşması

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYALI sanatçılar, ressam Salih Yön'ün küratörlüğünde başlatılan 'Geleneksel Antalya Sanatçılar Buluşması'nın 6'ncısında bir kez daha bir araya geldi.

Salih Yön Sanat ve Etnografya Galerisi'nde gerçekleşen buluşmada, aralarında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden akademisyen ve mezun öğrencilerin de bulunduğu resim, ebru, geleneksel el sanatları, hat, minyatür, seramik ve heykel sanatçıları, eserlerini bir araya getirdi. Karma serginin açılış kurdelesini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile sergi küratörü ressam Salih Yön birlikte kesti. Başkan Uysal, sanatın önemi üzerinde durdu, belediyenin açtığı sanat kurslarından her yıl 4 bini aşkın çocuk, genç ve yetişkinin faydalandığını söyledi. Uysal, "Muratpaşa ilçesi, kültür-sanat şehri olma yolunda ilerliyor" dedi.

6'ncı Geleneksel Antalya Sanatçılar Buluşması'na eserleriyle katkıda bulunan 41 sanatçıyı kutlayan Uysal, galerinin alt katındaki Etnografya Galerisi'ni de gezdi. Salih Yön, ailesinden, yakın akrabalarından derlediği eşyaların her birinin asırlık olduğunu, özenle muhafaza ettiğini belirti. Salih Yön, "Aile büyüklerimizin kullandığı, unutulmaya yüz tutmuş gaz lambası, gaz ocağı, radyo, gramofon, değirmen taşı, kolu elle çevrilen yoğurt makinesi, ahşap yayık, bakır tencere-tas-tava, yün iğirme aleti, un eleği, su küpü, tırmık, kürek, orak gibi birçok antika eşyayı geçmişimizin unutulmaması için sergiliyorum. Yerel yönetimlerin de bu eserlere sahip çıkıp, oluşturulacak bir etnografya müzesinde toplaması, çocuklarımıza, gençlerimize armağan etmesi en büyük hayalim" dedi.

Sergi, 30 Nisan Pazartesi gününe kadar açık kalacak.

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