Sanatçılardan karma sergi

İZMİR'deki Karaca Kültür Merkezi'nde, çok sayıda sanatçının eserlerinden oluşan karma sergi açıldı.
Arya Kamalı, Günnur Çavuş, Yasemin Ademoğlu, Önnur Toprak, Nazlı Leke, Ebru Özbenli, Damla Hancıoğlu, Beyhan Akbulut, Candan Özuyguntaş, Berrin Bayram, Hayriye Umay, Aydın Doğru, Tülay Gümüşer, Zeynep Derece, Gülşah İkbal Cesur ve Gülden Gener'in 'İzmir'e Selam' adlı sergilerinde tezhip, çini, minyatür ve filografi eserlerden oluşan tablolar dikkat çekti. Sanatseverlerlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide konuşan A Art Galeri kurucusu aynı zamanda minyatür sanatçısı Arya Kamalı, "Sanatseverleri çok farklı projelerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. İlgiyle gezilen sergi 28 Şubat Perşembe akşamına kadar gezilebilecek.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01)Gülnur Çavuş
02)Meryem İpek
03)Emel Ağar, Ayten Şenol
04)Burhan Şentürk, Aylin Göztaş
05)Damla Hancıoğlu
06)Gülşah Cesur
07)Saim Yeşildağ, Ebru Özbenli
08-08a-08b)Eserler
09)Nilüfer Eryüksel, Mahbube Kurt
10)Melek Çiçek
11)Mustafa Kaya