Sanatçılardan karma sergi

İZMİR'deki Karaca Kültür Merkezi'nde, çok sayıda sanatçının eserlerinden oluşan karma sergi açıldı.

Arya Kamalı, Günnur Çavuş, Yasemin Ademoğlu, Önnur Toprak, Nazlı Leke, Ebru Özbenli, Damla Hancıoğlu, Beyhan Akbulut, Candan Özuyguntaş, Berrin Bayram, Hayriye Umay, Aydın Doğru, Tülay Gümüşer, Zeynep Derece, Gülşah İkbal Cesur ve Gülden Gener'in 'İzmir'e Selam' adlı sergilerinde tezhip, çini, minyatür ve filografi eserlerden oluşan tablolar dikkat çekti. Sanatseverlerlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide konuşan A Art Galeri kurucusu aynı zamanda minyatür sanatçısı Arya Kamalı, "Sanatseverleri çok farklı projelerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. İlgiyle gezilen sergi 28 Şubat Perşembe akşamına kadar gezilebilecek.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Gülnur Çavuş

02)Meryem İpek

03)Emel Ağar, Ayten Şenol

04)Burhan Şentürk, Aylin Göztaş

05)Damla Hancıoğlu

06)Gülşah Cesur

07)Saim Yeşildağ, Ebru Özbenli

08-08a-08b)Eserler

09)Nilüfer Eryüksel, Mahbube Kurt

10)Melek Çiçek

11)Mustafa Kaya