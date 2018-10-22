Sanatçılar aşure gününde buluştu

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Sanatçılar Derneği'nde (ANSAN) sanatçılara aşure ikram edildi.

ANSAN bahçesinde 'Aşure Günü' düzenlendi. Resim, heykel, seramik, geleneksel el sanatları sanatçıları, yazarlar ve şairlerin bir araya geldiği etkinlikte, Nazike Eymür tarafından hazırlanan aşure ikram edildi.

ANSAN Başkanı Cahit Çakcıl, sanatçı dayanışmasının önemine değinerek, "Güç, birlik-beraberlikten doğar. Dernek olarak her gün bir sanat etkinliğiyle Antalya'nın kültür-sanat yaşamına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" dedi.

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