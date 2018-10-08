Sanatçı Kıraç, Göbeklitepe’ye hayran kaldı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Uluslararası Urfa İsot Festivali' (URFES) konser veren sanatçı Kıraç, UNESCO dünya mirasına giren Göbeklitepeyi gezdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Urfa İsot Festivali"nin son gününde konser veren ünlü sanatçı Kıraç, dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul gören ve UNESCO Dünya Kültürel mirasında yer alan Göbeklitepe’yi gezdi. Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Necmi Karadağ’ın eşlik ettiği heyette Kıraç’a Göbeklitepe hakkında bilgiler verildi. Gezinin ardından Şanlıurfa’da konser vermekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Kıraç UNESCO dünya mirasında yer alan Göbeklitepe’ye hayran kaldığını kaydetti.

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