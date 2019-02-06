Sanatçı Halil Karaduman şarkılarıyla anıldı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Ustalara Saygı Halil Karaduman Anma Programı' düzenlendi. Program kapsamında gerçekleştirilen konserde, Karaduman’ın bestelediği şarkılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü ve Ses Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı’yla sanatçının oğulları Enes, Emre ve Eren Karaduman seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen konsere; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk ile çok sayıda kişi katıldı. Türk Sanat Müziği’nin eşsiz parçalarının seslendirildiği konserde, Gaziantep’te büyüyen kanun virtüözü Halil Karaduman’ın bestelediği birçok eser icra edildi. Karaduman’ın uluslararası başarısı, yaşadıkları ve anılarından bahsedilerek, sanatçının çok yönlü kişiliği anlatıldı.

GÜVENEVLER SANAT MERKEZİ’NE İSMİ VERİLDİ

Başkan Fatma Şahin, Halil Karaduman’ın Gaziantep için önemli bir değer olduğunu belirterek, “Hep gönlümden Halil Karaduman kardeşimin isminin güzel bir kültür merkezine vermeyi geçirdim. Bugün Güvenevler’de açtığımız çok güzel ve bir o kadar nezih olan sanat merkezinin ismi; Halil Karaduman Kültür ve Sanat Merkezi olmuştur. Onun değerli bir koleksiyonu var ve bu koleksiyon için özel bir alan açacağız. Bu işten anlayan arkadaşlar, bunları en iyi şekilde muhafaza edecektir. Bu çok kıymetli ismi yaşatalım. Böyle bir aileye sahip olduğu için onu minnetle ve şükranla anıyoruz. Hiçbir şey tesadüf değildir. Bu şehri nasıl ekonomi ve sanayi şehri yaptıysak, gazi şehri sanat şehri yapacağız” dedi.

Konserde Karaduman’ın oğlu Emre Karaduman babasının bestelediği eserleri seslendirdi, salonda duygusal anlar yaşandı. Konserin ardından Aylin Şengün Taşçı’ya Halil Karaduman’ın oğulları Enes, Emre ve Eren Karaduman’a günün anısına çiçek verildi.

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