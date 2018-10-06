Sanat Kaleiçi'nin sokaklarında

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin düzenlendiği 3. Kaleiçi Old Town Festivali'yle, Kaleiçi'nin sokakları, meydanları, tarihi evleri sanatla buluşacak. Festival kapsamında düzenlenecek sergilerle Kaleiçi'nde Selçuklu'nun izleri sürülecek, hayatlarını Kaleiçi'nde geçirmiş kadınlar, sanatçılar anılacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali, 11 Ekim Perşembe başlıyor. 14 Ekim Pazar günü sona erecek festivalle, milattan önce 4'üncü yüzyıldan bugüne kesintisiz bir şekilde gündelik yaşamanın devam ettiği Kaleiçi'nde, sokaklar, meydanlar, tarihi Kaleiçi evleri farklı disiplinlerden gelen sanatçıların çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

ENSTALASYON SERGİLERİ

Kaleiçi'nin sokaklarını birer sergi alanına dönüştürecek sergilerden biri küratörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Enver Güner'in yaptığı 'Doğunun Batısı' isimli enstalasyon sergisi olacak. 14 Ekim'e kadar devam edecek sergide sanatçılar Selen Tokgöz Man, Özgü Gündeşlioğlu Demir, Merve Köksal, Oğuz Mert Yiğiter, Günnar Yağcılar Tonguç'un çalışmalarıyla Kaleiçi'nin sokakları farklı sanatsal yorumların mekanı olacak.

Festivalin 2'nci enstalasyon sergisi ise 'Kaleiçi'nde Evimiz Var' sergileri kapsamında Handan Börüteçene tarafından gerçekleştirilecek. Selçuklu Antalya'sında iz bırakmış iki mimar, Cemaleddin Cüstan Yakub El Kayserayi ile Tavaşi Balaban'a adanan sergisinde sanatçı, bu tarihi mirasın bugüne taşıdığı sorumluluğu çağdaş sanatın araçlarıyla ifade ediyor. 'Cüstan ve Tavaşi İçin Geriye Kalanın Bendekilerine Dair' isimli sergisi 4 Kasım'a kadar Antalya Kültür Sanat (AKS) Kaleiçi Evi'nde gezilebilecek.

KALEİÇİ'NDE EVİMİZ VAR

3'üncü Kaleiçi Old Town Festivali'nin, Kaleiçi'nde Selçuklu izlerini sürmeye Mustafa Cansız ve Handan Dayı'nın sergisiyle devam edecek. AKS Kaleiçi Evi'nde düzenleyecek 'Kaleiçi'nde Evimiz var' sergileri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte araştırmacı Mustafa Cansız ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fotoğraf Bölümü öğretim üyelerinden Handan Dayı, Kaleiçi'ndeki Selçuklu yapıları ve surları üzerindeki kitabelere odaklanıyor.

Kaleiçi'nde Evimiz Var sergilerini sonuncusu AKS Kaleiçi'nde oluşturulan açık hava sergi alanında Öğr. Gör. Dr. Ebru Nalan Sülün genel koordinatörlüğünde kalabalık bir sanatçı grubuyla gerçekleştirilecek. Farklı disiplinlerden gelen sanatçılar, kamusal alanda interaktif çalışmalarla sokağın ruhunu ortaya çıkarma ve kamusal alanı sanat ile harekete geçirmeyi hedefliyor.

ANTALYA'DAN İZLENİMLER

Sanat tarihçisi ve ressam T. Mikail Patrick Duggan, 3'üncü Kaleiçi Old Town Festivali'ne 'Antalya'dan İzlenimler' başlıklı sergisiyle katılacak. Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi düzenlenecek ve festival süresince gezilebilecek sergi 1987-2016 yılları arasında Kaleiçi'ne ait çizimleri ile 19. yüzyıl Antalya'sına ilişkin az bilinen İngilizce anlatıların çevirilerinden oluşuyor.

KALEİÇİ'NİN KADINLARINA

Festivalin bir başka sergisi ise Mısır'dan göçüp Antalya'ya yerleşen, kentin ilk simit fırını açan ve 1942 yılında yaşamını yitiren 'Simitçi Mıstık' olarak tanınan Mustafa Dağtekin'in 4'üncü kuşak torunu Prof. Dr. Hüseyin Okutan tarafından açılan Simitçi Mıstık Galeri'de düzenlenecek. Uğur Mine Tamay'ın 'Pamfilya'nın Kadınları' sergisi yaşamlarının 50 yılını Kaleiçi sakini olarak geçiren kadınlara ithaf ediliyor. Sergi, Tanay'ın kendine has tekniğiyle yağlı boya kadın portrelerinden oluşuyor.

MUHİTTİN SELAMET ANISINA

Festivalde bir sergi de çalışmalarını Kaleiçi Kandilli Sokak'ta bulunan atölyesinde sürdüren Antalyalı ressam Muhittin Selamet anısına düzenlenecek. Küratörlüğünü Doç. Dr. Terlan Mehdiyeva Azizzade'nin yapacağı 'Kaleiçi Seninle Güzeldi Muhittin Selamet' isimli sergide resim, heykel, seramik çalıştayları ve enstalasyon çalışmalarıyla birlikte müzik dinletileri ve dans gösterileri gerçekleşecek. Sergi kapsamında, sanatçı Mehmet Işıklı anısına sanatçının resim, heykel ve seramik çalışmalarından oluşan köşenin de açılışı yapılacak.

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