Sanat Güneşi 22'nci yılında Yenimahalle’de anıldı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren'in ölümünün 22'nci yılı anısına Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde bir etkinlik düzenledi.

Zeki Müren'in birbirinden değerli eserlerini yorumlayan Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri de Yenimahalleli vatandaşlar ile birlikte dinledi. Şef Suat Kılıç yönetimindeki konserde, Klasik Türk Müziği sanatçıları Türkiye'nin efsanesi Müren'i kendi şarkılarıyla anıldı.

‘Türk Sanat Müziği bizi biz yapan değerlerdir’ diyen Başkan Fethi Yaşar, “Ama ne yazık ki, son yıllarda hem Türk Halk Müziğinde, hem sanat müziğinde besteci, yorumcu yetişmiyor. Hâlbuki Türk milletinin öz müziğidir bunlar. Biz bunlarla büyüdük. Zeki Müren, sanat müziğine en büyük değeri veren, herkesin sevgisini kazanmış, saygıdeğer büyük bir sanatçıydı. Bizim nesil hala onun şarkılarını dinliyor. Sanat toplumda sevgi ve kardeşliği pekiştirir. Hangi görüşten olursak olalım sanatçılarımıza ve sanat eserlerimize sahip çıkmalıyız" dedi.

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