Samsun’un tasarruf abidesi

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Hareketli (Mobil) Kırma-Eleme (Konkasör) Tesisi, tam performans çalıştığında günde bin 600 ton taş malzeme kırabiliyor. Tesiste görevli Formen Ömer Tütüncüoğlu, tesisi ‘tasarruf abidesi’ olarak nitelendirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Konkasör Tesisi’nde Formen olarak görev yapan Ömür Tütüncüoğlu, hem dizel yakıtı ve hem de elektrikle çalışabilen 'Hareketli (Mobil) Kırma-Eleme (Konkasör) Tesisi hakkında bilgi verdi. Tütüncüoğlu, tesisin günde saatte 200 ton malzeme işleyebildiğini söyledi.

SAATTE 200 TONA KADAR ULAŞIYOR

3 parçadan ve tek bir takımdan oluşan tesisin, maden ocaklarında çalıştığını belirten Ömür Tütüncüoğlu, “Tesisimiz, malzemenin durumuna göre verimli çalıştığımızda saatte 200 tona kadar ulaşabiliyor. Bu tesisimizin yanı sıra ‘EVO’ dediğimiz küçük makinelerimiz de kentimizdeki çeşitli bölgelerde taş kırma işlemi yapıyor” diye konuştu.

‘TAŞINABİLİR OLMASI CİDDİ AVANTAJ’

Makine parkurunun günde 8 saat çalıştığını söyleyen Ömer Tütüncüoğlu, “Tesis ciddi fayda sağlıyor. Belediyemizin yaptığı en iyi işlerden biri diyebiliriz. Kentin her gölgesinde çalışabiliyor ve malzeme verebiliyor. Tesisimiz, dizel yakıtı ve de elektrikle çalışıyor olması ciddi bir avantaj. Tesisimiz, taşındığı alandaki malzeme bittikten sonra, dizel yakıtıyla çalışabilme özelliği sebebiyle farklı bölgelere taşınabiliyor. Tesisimiz gezici olması sebebiyle büyük fayda sağlıyor. Şu anda Atakent/Alanlı mevkiinde malzeme kırıyoruz. EVO'larımız şu anda Vezirköprü’nün Kabalı bölgesinde ve Bafra’nın Bengü Yaylası’nda faaliyet gösteriyor. İşlediğimiz taş malzemeler tamamıyla kentte hizmet amaçlı olarak kullanılıyor. Böylelikle kent dışından işlenmiş taş alımına para harcamıyoruz. Kısacası tesisimiz, tam anlamıyla bir tasarruf abidesi durumunda” bilgisini verdi.

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