Samsunsporlu futbolcular bowling oynadı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta Pazar günü kendi evinde Ankara Demirspor’u konuk edecek olan Yılport Samsunspor, bu mücadele öncesi bowling oynayarak stres attı.

Yılport Samsunspor teknik direktör Taner Taşkın ile teknik yönetim ve futbolcular, Türkiye’nin en büyük bowling salonu olan İlkadım Bowling Salonu’nda stres attı. Gruplar halinde bowling oynayan futbolcuların neşeli oldukları gözlenirken, bowlingde Erhan Kartal, İshak Doğan, Nuri Terliksiz ve yardımcı antrenör Tacettin Bakacak’ın yaptıkları başarılı atışlar dikkat çekti. Teknik Direktör Taner Taşkın ise eşi Jale ve oğlu Emir ile birlikte bowling oynadı.

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