Samsunlu yönetmenini çektiği sinema filmi uluslararası festivalde

SAMSUN, () - SAMSUN'da çekimleri yapılan Mezarlık isimli sinema filminin Beirut lnternational Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.

Samsunlu yönetmen Fuat Yılmaz'ın yazıp yönettiği, içeriği dram, gerilim olan ve tamamı Samsun'da çekilen Mezarlık isimli sinema filmi Beyrut'ta düzenlenecek olan Beirut lnternational Film Festivali'nde yer alacak. 94 ülkenin katılacağı festivalde Mezarlık filmi korku, gerilim kategorisinde ön elemeyi geçerek Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Filmin Yönetmeni Fuat Yılmaz ''Böylesine büyük bir festivalde ülkemizi ve şehrimi temsil edecek olmak gurur verici bir duygu,umarım güzel bir başarı ile geri döneriz" dedi. Filmin 11 Mayıs'ta Türkiye'de vizyona gireceği belirtildi.

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