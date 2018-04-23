Samsunlu babalar için 9 kural

SAMSUN,() - SAMSUN'da, İlk İş Babalık Platformu hafta sonu Yeşilyurt AVM’de düzenlediği etkinlikle babalar ve çocuklarını bir araya getirdi.

Samsun’da düzenlediği farklı etkinliklerle dikkati çeken İlk İş Babalık Platformu, geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen çocukların yetişmesi için daha çok babaya ulaşmayı hedefliyor. İlgili babalık konusunun tüm Samsun halkı tarafından benimsenmesi ve yaygınlaşması için düzenlenen etkinlikte ziyaretçilere 'İlgili Babalığın 9 Kuralı' anlatılırken, hazırlanan oyun ve etkinliklerle baba ve çocukların birlikte eğlenceli vakit geçirmeleri de sağlandı.

KULAK VERİN, BEVGİ GÖSTERİN

Haftasonu gerçekleşen programda yapılan oyun ve etkinliklerde baba ve çocuklar birlikte eğlenceli vakit geçirirken, oluşturulan bilgi masasında İlk İş Babalık Platformu gönüllü babaları da katılımcılara bilgilendirme yaptı. Gönüllüler tarafından babalara çocukların gelişimi ve eğitimi konusunda birinci derecede sorumluluk alarak onlara zaman ayırmaları, çocuklarına kulak vermeleri, sevgi göstermeleri, iletişim kurmaları, gerek fiziksel gerekse psikolojik şiddetten uzak tutulmaları, çocukları arasında eşit davranmaları, çocuklarına fırsat vermeleri ve hayatı çocukların babalarıyla birlikte öğrenmeleri konularıda bilgi verildi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

2017 yılı içerisinde etkinlik faaliyetlerine başlayan İlk İş Babalık Platformu, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) Baba Destek Programı'nı tamamlayan gönüllü babalardan oluşuyor. Çocuğun gelişimi ve bakımında babaların rolü ve önemine dikkat çekmek isteyen İlk İş Babalık Platformu, çocuğun bakımında ve gelişiminde öncelikli sorumluluğun annede olduğu konusunda benimsenen bir algının değişerek babaların da bu sorumluluğa ortak olması için etkinlikler yapmaya devam edecek.

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