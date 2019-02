Samsun’da, imitasyon altına ilgi

SAMSUN' da bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Ev’leniyoruz Fuarı 2019’da açılan imitasyon altın standı büyük ilgi gördü.

Son zamanlarda ekonomik krizle birlikte yükselen fiyatlar nedeniyle altın alamayanlar, çareyi Çin ve Dubai'de üretilen imitasyon altınlarda buluyor. Altın görünümlü imitasyon kemer, gerdanlık, akıtma, bilezik ve kordonlar, fuardaki standa yer buluyor. Evlilik için altın almaya gücü yetmeyenler, fiyatları 20 ile bin TL arasında satılan çeşitli boyutlardaki bu takılardan alıyor.

On yıldır bu işi yaptığını dile getiren firma sahibi Ünal Cengiz (47), Çin’den getirdikleri ürünlere Türkiye’de ilginin fazla olduğunu söyledi. Cengiz, "Bu ürünlerin ağırlığı, işçiliği ve görünümleri gerçek altınla hemen hemen aynı. Ben 10 yıldır bu işi yapıyorum, gittiğin her yer de her zaman böyle şeylere rağbet oluyor. Gerçek altın fiyatlarını çok yüksek olması bu ürünlerin tercih edilmesinde belirleyici oluyor. Piyasada 4 bin lira olan bir bileziğin imitasyonu 20 ile 30 lira arasında alıcı buluyor. İnsanların bizden en fazla istedikleri şey çeyrek altın, en fazla satın alınan ürünümüz çeyrek altın. Bize gece dükkan açtırıp bu ürünleri kendi düğünlerinde kullanmak için satın alanlar hatta kiralayanlar bile oluyor" dedi.

