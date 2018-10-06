Samsun’da içkili mekana gece baskını düzenlendi

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN, () - SAMSUN'da polis tarafından içkili yer işletme ruhsatına sahip bir mekana yapılan baskında gizlenmiş haldeki 0.85 gram metafetamin, 1.15 gram esrar maddesi bulundu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, asayiş uygulamaları kapsamında kentteki içkili yer işletme ruhsatına sahip bir mekana gece saat 00.30'da baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen aramada gizlenmiş vaziyette bulanan bir tabanca, bu tabancaya ait 14 mermi ve yedek şarjör ele geçirildi. Ayrıca dedektör köpekler tarafından gizlenmiş haldeki 0.85 gram metafetamin, 1.15 gram esrar maddesi buldu. 19 kadına konsomatris olarak çalıştırmaktan ve mekanda sigara içirmekten dolayı idari işlem yapıldı. Ayrıca 5 kişiye ise baskın esnasında görevli memura mukavemetten dolayı işlem yapıldı.

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