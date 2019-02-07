Samsun’da gençler için örnek proje

SAMSUN'da İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencilerinin ilgi ve becerilerine uygun meslek seçmelerine olanak sağlayacak ‘Yeteneğini Keşfet, Geleceğini İnşa Et’ projesi, uygulanmaya başladı.

Türkiye’de sadece İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başlatılan ‘Yeteneğini Keşfet, Geleceğini İnşat Et’ projesi kapsamında 9’uncu sınıf öğrencilerinin 10’uncu sınıfa geçerken kendilerine uygun alan ve dalları seçmeleri adına beceri ve yetenek testleri uygulanacak. Proje kapsamında Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen okulu ziyaret ederek proje ve uygulama hakkında bilgi aldı.

Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Hakan Sarıözkan, “Samsun Maarif Hareketi kapsamında geliştirilen, öğrencilerin ilgi ve becerilerine uygun meslek seçmelerine olanak sağlayacak ‘Yeteneğini Keşfet, Geleceğini İnşa Et’ projemiz kapsamında 7 öğretmenimiz Havza’da Mesleki Eğitim Beceri Testi (MEBET) eğitimini Rehber Öğretmen Yusuf Tektaş‘tan aldı. Öğretmenlerimiz aldıkları bu eğitim doğrultusunda tüm 9’uncu sınıf öğrencilerimizin 10’uncu sınıfa geçerken kendilerine uygun alan ve dalları seçmeleri adına beceri ve yetenek testlerini öğrencilerimize uygulamaya başladı” dedi.

Okulun, Samsun Maarif Hareketi kapsamında mesleki eğitimde öncü okul olmaya devam ettiğini belirten Sarıözkan, “Son 3 senedir uyguladığı Danışman Öğretmenlik (KOÇ)’luk projesi ile Samsun’da bir ilki gerçekleştiren ve bu sayede birçok öğrencisini hem üniversiteye hem de mesleki alanlarına uygun yerlere yerleştiren İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yine yenilikçi bir projeye imza attık. ‘Yeteneğini Keşfet, Geleceğini İnşa Et’ projesi kapsamında 7 öğretmenimiz MEBET eğitimi aldı ve öğrencilerimizin gelecekte mutlu bireyler olmaları ve kendilerine uygun alanlarda çalışmalarını sağlamak için beceri ve yetenek testlerini okulumuzda uygulamaya başladılar. Tüm 9’uncu sınıf öğrencilerimize 10 aşamalı olarak gerçekleştirilen testlerle öğrencilerimizin algılama kapasitesi, el, kol ve zeka koordinasyonunu, aritmetik akıl yürütme ve 3 boyutlu uzaysal algı yeteneklerini, sözel ve simetri yeteneklerini belirleyeceğiz. Test sonuçları ile çocuklarımızın ilgileri hangi yönde, becerileri hangi dala uygun, motorik becerileri, yetenekleri neye yatkın gibi sorulara cevaplar bularak bilimsel veriler ile çocuklarımızı doğru yöne yönlendirmiş olacağız” diye konuştu.

MEBET testlerinin nasıl uygulandığını yerinde izlemek ve proje ile ilgili bilgi almak için okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirleyecek olan bu testin Samsun ve Türkiye için önemli olduğunu vurguladı. Esen, MEBET testini bütün Samsun’a yaymak istediklerini ve öğrencilerin de ileride mutlu ve başarılı bireyler olmalarını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Bu arada, 2023 Vizyon Belgesi kapsamında Mesleki Eğitimin tanıtılması ve geliştirilmesi ile ilgili olarak, 2019 Mayıs ayında İlkadım ilçesindeki ortaokul 8’inci sınıf öğrencileri de projeden faydanalanacak. Uygulanacak olan Meslek Eğitimi Beceri Testi ile meslek lisesi tercih edecek olan öğrencilerin, kendilerine uygun alanlara gitmelerine imkan sağlanacak.