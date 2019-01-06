Samsun’da ‘Donör ol, umut ol’ etkinliğine ilgi

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, Samsun Halkevleri tarafından lösemili çocuklar için ‘Donör ol, umut ol’ etkinliği düzenlendi. Çok sayıda bağışcının katıldığı etkinliğe ilçe sakinleri de büyük ilgi gösterdi.

İlçede, Halkevleri Samsun Şubesi tarafından, İzmir'de ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin ve onun gibi ilik bekleyenler için ‘Donör ol, umut ol’ etkinliği düzenlendi. Samsun Kızılay Çiftlik şubesi önünde düzenlene etkinliğe çok sayıda bağışcı katıldı.

'KÖK HÜCRE HAYAT KURTARIR'

Etkinlikte konuşan Samsun Halkevleri üyesi Şeyma Özberk, şu anda Türkiye’de 2 bine yakın çocuğun kök hücre bağışı beklediğine işaret etti. Öztürk, “2 bin çocuğumuzun kök hücre bağışı ile hayatı kurtulacak ve aramıza sağlıklı olarak dönebilecekler. Bir yıl içerisinde bağışın 800 binlere binlere çıkması gerekiyor ki Öykü’lere de umut olsun. O yüzden sadece Samsun’da değil, Türkiye’nin her yerinde, herkesi geleceğimiz olan çocuklara umut olmak için kök hücre bağışı yapmaya davet ediyoruz.Unutmayalım; Kök hücre hayat kurtarır’ dedi.