Samsun’da ana sınıfları için oyuncak toplanacak

Hüseyin KALAY/SAMSUN, () - SAMSUN Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 yaşında okullaşma oranını artırmaya yönelik olarak başlatılan ‘HAYDİ’ projesi kapsamında oyuncak eksikliği olan okullara destek sağlamak amacıyla ‘Oynamıyorsan paylaş’ etkinliği düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 yaşında okullaşma oranını artırmaya yönelik olarak ‘HAYDİ’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında oyuncak eksiği olan okullara destek sağlamak amacıyla ‘Oynamıyorsan paylaş’ etkinliği düzenlendi. Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in ilk oyuncağı hazırlanan oyuncak kutusuna atmasıyla başladı.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Esen, 'Okul öncesine 5 yaşta başla hayata geç kalma’ sloganı ile 5 yaşında okul öncesine başlamayı desteklediklerini söyleyerek “Projemizin hedeflerinden biri olan okul öncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteğini bu etkinliğimizle sağlayacağız. İlk olarak etkinliğimizi müdürlüğümüz bünyesinde bugün başlattık. Mesai arkadaşlarımız getirdikleri oyuncakları okullarımıza ulaştırmak için paylaştılar. Bugün burada başlatılan etkinliğimiz ardından her hafta bir ilçe milli eğitim müdürlüğünde uygulanmaya devam edecek” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında 17 ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde çalışmalar yapılacağı toplanan oyuncakların niteliklerine göre ayrılarak ihtiyacı olan okullara ulaştırılacağı ifade edildi.