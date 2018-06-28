Samsun, yeşil alanda Tokyo’yu geçti

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN, kişi başına düşen 12 metrekarelik yeşil alan miktarıyla, dünya üzerindeki 50 popüler kent arasında 49’uncu sıraya düşen İstanbul’u ve hatta 4.03 metrekare yeşil alan düşen Tokyo’yu geride bıraktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte var olan 15 Milyon metrekarelik alana 1 milyon metrekarelik yeşil alan katmak için çalışma planlıyor. Müdürlükten edinilen bilgilere göre; kentte kişi başına 12 metrekarelik yeşil alan düştüğü bildirildi.

1 MİLYON METREKARE DAHA KATILACAK

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklama ile “1 milyon 316 bin 929 nüfuslu Samsun’da kişi başında 12 metrekarelik yeşil alan düşüyor. Kentimizde toplamda 15 milyon metrekarelik yeşil alana sahibiz. Bu alanlarda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Çim biçme, sulama, gübreleme, ilaçlama ve temizlik gibi bakımlar yapıyoruz. Hiç bir problem yok. Yalnız, bu rakamlara yol ve refüjlerdeki yeşil alanlar dahil değil. Yalnızca parklar, piknik alanları ve mezarlık alanları var. Bu alanlarımıza, önümüzdeki süreçte yapacağımız planlamalarla, 1 milyon metrekarelik yeşil alan daha katmayı düşünüyoruz” bilgisi verildi.

İZLANDA’NIN BAŞKENTİ BİRİNCİ SIRADA

Açıklama devamında; “Kentte şu anda Alaçam Sahili projesi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Peyzaj Projesi. Atakum sahilinin devamı olan 2’şer kilometrelik Çatalam Sahili projesi gibi büyük çalışmalar yürütülüyor. Diğer yandan Terme ilçemizde Miliç Sahili ve Ayvacık’ta 15 Temmuz Şehitler Parkı gibi büyük çalışmalar da hayata geçirildi. Samsun’da bu anlamda planlanan bir çok bölgemiz var. Kavşaklarımız var. Viyadüklerimizin altlarında yeşil alan çalışmalarımız var. Ankara yolu üzerinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kentimizi yeşille buluşturmak adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” denildi. Samsun, Türkiye’deki diğer kentler arasında kişi başına düşen yekim alan miktarı ile öne çıkıyor” denildi. Dünya üzerindeki 50 popüler şehir arasında yapılan araştırmaya göre, kişi başına 410.8 metrekare yeşil alan düşen İzlanda’nın başkenti Reykjavik birinci sırada yer alıyor.

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