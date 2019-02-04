Samsun Valiliği’nden Milli Mücadele’nin 100'üncü yılına özel web sitesi

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN Valiliği'nin girişimleriyle, Kurtuluş Mücadelesi’nin 100'üncü yılına özel olarak tasarlanan 'samsun2019.com.tr' adlı web sistesi test yayınına başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da karaya çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un kutlamalarına 103 gün kaldı. Milli Mücadele kapsamında kentte birçok kutlama etkinliği ve sempozyum gerçekleşeceği belirtildi. Kutlama programları kapsamında, Samsun Valiliği de, Kurtuluş Mücadelesi’nin 100'üncü yılına özel olarak bir web sistesi tasarlattı. 'samsun2019.com.tr' adlı web sitesinde tarihi bilgiler, kutlama programı bilgileri, 1919 tarihinin vurguları yapılırken, siteye ayrıca 100'üncü yıldönümü için bir geri sayım tarih butonu da eklendi.

Özel olarak tasarlanan sitede, 100'üncü Yıl Kutlama Komitesi adına açıklama yapıldı. Açıklamada; “Milli mücadele ve kurtuluş ile özdeşleşmiş Samsun, milletimizin yeniden doğuş simgesi ve büyük bir gurur ve mutluluk algımızın adresidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dahiyane hamleleriyle dünyaya yön veren, tarihin seyrini değiştiren, destansı bir ilk adımdır Samsun’ da başlatılan kurtuluş mücadelesi. 19 Mayıs 1919 günü Kurtuluş Meşalesinin yakıldığı ve Milli Mücadele’ye başlangıcının ilk adımının atıldığı yer olan Samsun, 2019 yılında Türkiye’nin ve tüm dünyanın izleyeceği, odaklandığı ve hayranlık duyacağı bir şehir olarak bu milli hareketin 100'üncü yılını kutlayacaktır. Samsun Valiliği’nin koordinasyonunda hazırlanan 'Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100'üncü Yıl Kutlama Projesi” bu büyük tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak ve şehrin gelecek 100 yıllarına yönelik ilk kıvılcımı 19 Mayıs 1919 ruhuyla ateşlemek için sadece eğitim, edebiyat tarihle değil aynı zamanda kültür, sanat ve spor alanlarında da tüm dünyada karşılığı olan bir marka değeri olarak, yaygınlaştırma ve iletişim stratejisinin en önemli ayağıdır" denildi.