Samsun Ticaret Borsası'ndan Ankara çıkarması

SAMSUN,() - SAMSUN Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Meclis Başkanı Ahmet Takış ve borsa yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ile meslek komitesi üyelerinden oluşan heyet, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Samsun Ticaret Borsası heyet halinde Ankara’ya giderek TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Samsun heyetini makam kapısında karşılayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, “Samsun’da ki birlik, beraberlik içinde, ahenkli ve uyumlu çalışmadan bende son derece memnunum. Birlikte bereket, ayrılıkta azap vardır. Samsun’daki birliktelik başarıları da beraberinde getiriyor. İş dünyamızın sorunlarının halledilmesinde borsalarımız ve odalarımız büyük gayret gösterdiler ve gösteriyorlar” dedi. Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır’da, her zaman kendilerinin yanında olduğunu vurgulayarak, “Sorunlarımıza çözüm üreten, bizleri hiç yalnız bırakmayan Rifat Başkanımızla yola çıktık ve kendisiyle devam edeceğiz. Bizler hizmet yarışı içerisindeyiz. Hem kentimiz hem de ülkemiz için bu yarışta soluksuz çalışıyoruz. Ekonomimizin gelişmesi için projeler üretiyoruz. Bundan sonra da Rifat başkanımızın desteğiyle daha da çok çalışacağız. Hükümetimizde bu konuda bizleri destekleriyle hiç yalnız bırakmıyor. İş dünyası olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız” diye konuştu.

Samsun’da gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında Hisarcıklıoğlu’na bilgi veren Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, “Gıda Organize Sanayi Bölgesi, Teknopark, Fuar ve Kongre Merkezi, Lojistik merkez Samsun’da var olan birlik, beraberliğin en önemli eserleridir” diyerek, “12 analizde akredite olan gıda laboratuvarımızın pestisit, GDO ve Dioksin analizlerinin de gerçekleştirip eksikliklerini tamamlayarak iş dünyamızın hizmetine sunacağız. Bu amaçla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na bir güdümlü proje hazırlıyoruz, bir diğer ihtiyaç olan büyük bir Organize Sanayi Bölgesi için de kentimizin tüm kurumları ile birlikte yer arayışı içerisindeyiz” dedi. Başkan Hisarcıklıoğlu’da her türlü desteği vereceğini söyledi.

Samsun Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Takış ise, “Türk iş dünyasına, Samsunumuza ve borsamıza yaptığı desteklerden dolayı Sayın başkanımıza, camiamız adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Daha sonra Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır ile Meclis Başkanı Ahmet Takış, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’ na üzerinde adının yazılı kılıç ile kama hediye etti. Ardından da heyet TOBB binası önünde günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

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