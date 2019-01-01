Samsun Teknopark’ta Global Game Jam etkinliği

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN'da, tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen oyun yazılım etkinliği olan Game Jam'in, 25-27 Ocak 2019 tarihlerinde Samsun Teknopark’ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Birbirinden farklı ve geniş çaplı etkinliklere imza atan Samsun Teknopark, bunlara bir yenisini daha ekliyor. Tüm dünya çapında bir organizasyona imzasını atmayı planlayan Samsun Teknopark, 25-27 Ocak 2019 tarihlerinde Game Jam etkinliği gerçekleştirecek. Etkinlik için Karadeniz Bölgesi’nin şu an tek merkezi olan Samsun Teknopark’ta Global Game Jam etkinliğinde yer almak isteyenlerin 14 Ocak 2019’a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Kontenjanı sınırlı olan etkinliğe katılım ise ; 'https://globalgamejam.org/2019/jam-sites/samsun-teknopark' ve 'https://goo.gl/forms/yr7RpEvpvkMSVuOQ2' linklerinden sağlanacak