Samsun Teknopark’ta Global Game Jam etkinliği

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN Teknopark, her sene tüm dünyada aynı anda ve çevrimiçi olarak düzenlenen Global Game Jam oyun geliştirme etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Dünya’da aynı anda ve çevrimiçi olarak düzenlenen Global Game Jam, Samsun Teknopark'ın destekleriyle gerçekleştirildi. Etkinlik oyun geliştirme, oyun tasarımı ve oyunlaştırma üzerine OyunDer Başkanı Tansu Kendirli ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğr. Üyesi Ercan Altuğ Yılmaz’ın çevrimiçi eğitimleri ile güne başlandı. Temanın açıklanmasıyla beraber oyun geliştiriciler kurgularını yapmaya başlarken, 48 saatlik oyun geliştirme etkinliği start aldı. 48 saatin sonunda ise geliştirdikleri oyunları Global Game Jam sistemine yükleyen geliştiriciler, sonrasında ise oyunlarının sunumlarını diğer geliştiricilere ve Samsun Teknopark Global Game Jam ekibi ve etkinliğe gelen Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak’a anlattı.

Sunumların ardından geliştiricilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Çolak, “Global Game Jam etkinliğini bu sene ilk defa yapıyoruz ve Karadeniz Bölgesi’nde bu etkinliğe ev sahipliği yapan tek kurumuz. Sizlerin de bu etkinliğe gösterdiği ilgi ve 48 saatlik sabrınız için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘GURUR KAYNAĞIDIR’

Global Game Jam’in Samsun Teknopark adına koordinatörlüğünü yapan Özge Sağlam ise “Uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmak ve bunu Karadeniz Bölgesi’nde tek olarak yapmak ayrı bir gurur kaynağıdır. Geliştiriciler olarak sizlerin de gösterdiği sabır ve istek bizleri ayrıca mutlu etti. Bir sonraki sene tekrar görüşmek umuduyla hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinliğe Samsun Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Osman Özkoç ve Samsun Teknopark Global Game Jam Sorumlusu olarak görev alan Ergün Alver de katılım sağladı.