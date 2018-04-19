Samsun güzelleşiyor

SAMSUN,() - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi, yıkılan ruhsatsız bina ve iş yerlerinden kazanılan alanları rekreasyon düzenlemesi ile çevreye kazandırıyor. Kent estetiği kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmada söz konusu alanlar, yeniden düzenlenerek çiçeklendirilip ağaçlandırıyor.

Derecik mahallesinde ruhsatsız konut ve iş yerlerinin yıkılmasıyla elde edilen 14 bin metrekarelik alanın rekreasyon projesi, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Peyzaj İşleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştı. Projenin onaylanmasının ardından saha çalışmalarına başlayan Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, alanı adeta dantel gibi yeniden şekillendiriyor.

Kadın ve erkek personellerin katıldığı rekreasyon çalışmalarında çirkin yapıların yerini, peyzaj alanları alıyor. Oturma alanları, ahşap yaya yolları yerleştirilip boş alanlar çimlendiriliyor ve çiçeklendirme yapılıyor. Hızla çalışan çalışan ekipler tarafından buraya 20 bin adet taflan ve alev çalısı, 7 bin 200 adet mevsimlik çiçek ve 125 adet çınar ağacı dikilecek.

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