Samsun Emniyet Müdürü gazetecileri ağırladı

Hüseyin KALAY/SAMSUN, () - Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle asayiş muhabirleri ile birlikte pasta kesti.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, makamında asayiş muhabirleri ile bir araya geldi. Yavuz, basın mensuplarının olayları doğru, ilkeli, meslek etiğini her şeyin üstünde tutarak özel hayata ve kişilik haklarına saygı baktığını belirterek, "Objektif görev anlayışıyla değerlendiren, halkın gözü kulağı ve sesi olarak kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkan sağlayarak toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirerek halkın bilgilenmesine ve bilinçlenmesine de önemli katkılar sunmaktadır. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için her zaman yol gösterici değerler olmuştur. Tam 5 yıl önce bende Samsun'da göreve 10 Ocak tarihinde başlamış olmamda, bu güne benim için ayrı bir önem katmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tüm teşkilatım adına kutluyorum" dedi.