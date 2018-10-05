Samsun'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da yayalara kırmızı ışık yandığı sırada koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişi minibüs çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesinde Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Valilik binası önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişi, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada koşarak geçmek istedi. Mustafa G.(63) idaresindeki 55 RK 722 plakalı minibüs, Yaşar Duyar ve Coşkun Gürsoy'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre savruldukları belirtilen yaralılardan Yaşar Duyar olay yerinde hayatını kaybetti. Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun Gürsoy'un ise tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.