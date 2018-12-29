Samsun'da kuruyemişçilere ilgi

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - YILBAŞI eğlencelerinin vazgeçilmezi kuruyemiş, sofralarda yerini almaya hazırlanıyor.Samsunlu kuruyemişçiler, şimdilerde en çok karışık kuruyemiş sattıklarını söyledi.

Samsun’da da yılbaşı hazırlıkları sürüyor. Yılbaşı gecesinin ve eğlencelerinde donatılan sofraların vazgeçilmezi kuruyemiş, poşet poşet satılmaya başlandı. İlkadım ilçesi Kale Mahallesindeki 27 yıldır kuruyemişçilik yapan Şenol Şemsi, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde satışlarında patlama yaşanacağını ve buna karşı önlem aldıklarını söyledi. Şemsi, şimdilerde en çok karışık çerez sattıklarını belirtti.

Şenol Şemsi, “Herkesin malumu yılbaşı yaklaşıyor. Bundan dolayı çerez satışlarımızda artış yaşıyoruz. 1-2 güne kadar satışlarımızda daha da çok artış yaşayacağımızı düşünüyoruz. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü işlerimiz patlayacaktır. Kuruyemişlerimiz günlük olarak geliyor. En çok karışık, badem ceviz, fındık ve eğlencelik kuruyemiş çeşitlerinde satış hareketi var. Halkımız kuruyemişi elbette sürekli olarak alıyor ancak son süreçte işlerimiz hızlandı. Buna istinaden önlemimizi aldık. Yılbaşına hazırız. 2019 yılı şimdiden İnşallah herkese hayırlı ve uğurlu olsun, sağlık ve sıhhat geçtirsin. Yeni yılımız, sevgi ve kardeşlik içerisinde geçsin. Kin ve nefretten uzak bir yıl geçirmemizi diliyoruz” diye konuştu.