Samsun'da inşaat işçisi, ölü bulundu

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN’da, 14 ayrı suç kaydı olan ve 'uyuşturucu made kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan inşaat işçisi Ersan Şahin (43) ölü olarak bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Büyükomca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşları ile birlikte alkol alan Ersan Şahin, uyuya kaldı. Şahin, kendisini uyandırmak için yanına gelen arkadaşları tarafından ölü bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Şahin’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahin’in ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 14 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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