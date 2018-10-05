Samsun'da gözaltına alınan FETÖ şüphelileri adliyede

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Samsun merkez, Bafra, Sinop ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarda, daha önce örgüte bağlı müzahir kurumlarda çalıştıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alınmıştı. Dün işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edilmiş ve şüpheliler adli kontol şartıyla serbest bırakılmıştı. Emniyette sorguları bugün tamamlandıkları belirtilen 3'ü kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.