Samsun'da görme engelliler ziyafet verdi

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da göre engelliler için açılan Geleneksel Türk Mutfağı kursu tamamlandı.

Altı Nokta Körler Derneği'nde düzenlenen programda görme engelli kursiyerlerin hazırladığı yiyecekler servis edildi. Programa, Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdürü Tekin Balcı, İlkadım Halk Eğitim Müdürü Murat Yalçınkaya, çok sayıda kursiyer ve görme engelli vatandaş katıldı.

'KAPIMIZ AÇIK'

Başta engelliler olmak üzere toplumda yer alan her bireye karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirten İlkadım Halk Eğitim Müdürü Murat Yalçınkaya, "Bizim tüm vatandaşlarımızdan ricamız her konuda kapımızın açık olduğunu bilmeleridir. Ne zaman isterseniz gelin, elimizden geleni ardımıza koymaktan çekinmeyiz" dedi.

GÖRME ENGELLİ İSTİHDAMI

Bir çok çalışmanın içinde yer aldıklarını belirten Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Aynur Yiğit, "Bilgisayar işletmeciliği, çağrı merkezi, santral operatörlüğü ve masörlük gibi çok sayıda kursa imza attık. Bu kursların ardından 56 görme engelli kardeşimiz memur olarak atandı ve 9 kardeşimize de ayrıca istihdam sağladık. Geçtiğimiz günlerde kadın üyelerimiz, 'Neden hiç mutfak üzerine kurs açmıyoruz?' dedi. Bunun üzerine İlkadım Halk Eğitim Müdürlüğü desteği ile Geleneksel Türk Mutfağı Kursu açtık. Engelli arkadaşlarımızın elleriyle yaptığı yemeklerden yiyeceğiz. Katılan ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.