Samsun'da bacaklarından vurulan kişi yaralandı

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN'da bir çorbacıda çıkan silahlı kavgada L.K. (43) bacaklarından vurularak yaralandı.

Olay, sabaha karşı İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. L.K. ile henüz kimliği belirlenemeyen yan masada oturan 2 kişi arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışma üzerine tabanca ile ateş eden kişilerden biri L.K.'yı bacaklarından yaraladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken L.K., çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.