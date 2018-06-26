Samsa ve Kadıyakası asfalta kavuşuyor

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Samsa ve Kadıyakası yayla yollarında asfalt çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin kullandığı Taşatan yolunun devamı niteliğindeki Samsa ve Kadıyakası yaylalarına ulaşım sağlayan 10 kilometrelik yolda asfalt çalışması başlattı. Altyapısı tamamlanan yolda asfalt serimi sürüyor. Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin yayla güzergahı olan Taşatan, Samsa ve Kadıyakası yolunun asfaltlanmasıyla vatandaşlar daha rahat bir ulaşıma kavuşmuş olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgeye giden ana güzergahta asfaltsız yol kalmayacak. Değirmendere Mahallesi Muhtarı Kasım Günay, “Büyükşehir Belediyesi'nin özverili çalışmaları ile Taşatan ve diğer yaylalarımıza ulaşım kolaylaştı. Daha güvenli hale geldi" dedi.

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