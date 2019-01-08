Şampiyonluk için hamle yaptılar

İZMİR Kadınlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası, Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. İzmir'in tüm ilçelerinden 56 kadının katıldığı etkinlikte, dereceye girenlere madalya, kupa ve profesyonel satranç takımı ile kitap hediye edildi.

Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Kadınlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası'nda sporcular, 6 tur İsviçre sistemi kurallarına göre eşleştirildi ve 60 dakika 30 saniyelik süre verildi. Açık kategoride toplam 56 kişi katıldı. 75'inci Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın başından itibaren şampiyonluk için en iyi hamleleri yapmaya çalışan sporcuların müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu. Satranç hakemleri Engin Denizalev, Nasrettin Yunus, Mustafa Ulusoy, Sıdıka Sema Yelbuga, Çetin Karaman, Cemre Ertöz, gözetiminde gerçekleşen müsabakalarda katılımcılar profesyonelleri aratmadı. Turnuvanın sonunda tüm katılımcılara anı madalyası, ilk üçe girenlere kupa ve profesyonel satranç takımı ile satranç kitabı hediye edildi. Turnuvada; Gülcan Sena birinci, Mutlu Ezgi ikinci, Görcük Özgü ise üçüncü oldu.

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