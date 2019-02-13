Şampiyonlardan ziyaret

MERSİN, () – MERSİN’i Okul Sporları Gençler A Kız-Erkek Basketbol Yarı Final müsabakalarında temsil ederek yarı final şampiyonu olan Uğur Okulları Lise Kız Basketbol takımı Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’yı ziyaret etti.

Osmaniye’de düzenlenen Okul Sporları Gençler A Kız-Erkek Basketbol Yarı Final müsabakalarında Mersin’i temsil eden Uğur Okulları Lise Kız Basketbol Takımı yarı final şampiyonu oldu. Basketbol takımı ve Uğur Okulları Kurucusu Fatih Sarıtaşlı, Lise Müdürü Refik Ziya Subaşı, Beden Eğitimi Bölümü Zümre Başkanı Ercan Dedeşah ve atrenör Mustafa Ongun şampiyonluğu Millî Eğitim Müdürü Adem Koca ile paylaştı.

Okul Kurucusu Sarıtaşlı, şampiyon olan Uğur Okulları Anadolu Lisesi’nin Mersin’i 27 Şubat 03 Mart tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında temsil edeceğini ifade ederek, bunun gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Millî Eğitim Müdürü Koca da, öğrencilerin Türkiye çapında başarı gösteren 8 okul arasına girerek Mersin’i temsil etme yolunda almış oldukları bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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