Şampiyonlardan Başkan Kocamaz'a ziyaret

MERSİN, () - MERSİN Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yurt içinde ve dışında dereceye giren sporcularla bir araya gelerek, başarılarından dolayı tebrik etti.

Ağustos ayında Ankara'da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Yıldızlar 51 kiloda Türkiye 1'incisi, 29 Kasım-02 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda A Milli takım formasıyla Avrupa 3'ncüsü Özge Özbey, Yıldızlar 44 kiloda Türkiye 1'ncisi İmran Bayartan, Yıldızlar 47 kiloda Türkiye 1'ncisi Öykü Özbey, ocak ayında Antalya’da gerçekleşen Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası Gençler 49 kiloda Türkiye 2'ncisi Şenizcan Aras, Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda 46 kiloda Türkiye 2'ncisi ve Milli Takım seçmeleri 1’ncisi Sinem Kalkan ile beraberinde Antrenör Ercan Aldemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı ziyaret etti.

Ziyarette sporcular ile sohbet eden Başkan Kocamaz şampiyonları tebrik ederek, başarılarının devamını dileyerek, "Kızlarımızı tebrik ediyoruz. İnşallah daha büyük başarılara imza atarsınız. Bizler sporun ve sporcularımızın her daim yanındayız. Özellikle verdiğimiz desteklerin böyle güzel geri dönüşleri olduğunu gördükçe mutluluk duyuyoruz. Mersin’de spor kültürünün oluştuğunu görmekten onur duyduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. Böyle güzel örneklerin gençlerimiz arasında giderek yaygınlaşmasını temenni ediyorum" dedi.

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