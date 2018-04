Şampiyon Tarsus Belediyespor kupasını aldı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin),() - MERSİN&in Tarsus Belediyesi Spor Kulübü futbol takımı, Amatör Büyükler Ligi'nde şampiyon olarak bir üst lig olan süper amatör lige yükseldi.

Tarsus Şehir Stadı'nda yapılan törenle kupasını alan futbolcular büyük sevinç yaşadı. Yeni Taşkentspor maçı öncesi yapılan törende konuşan Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, "Belediye Başkanımız Şevket Can her zaman amatör takımlarımızın yanında yer almış ve onlara desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Tarsus Belediyespor'u başarısından dolayı tebrik ediyorum. Yeni liglerinde de başarılar diliyorum" dedi.

Hedeflerinin Bölgesel Amatör Ligi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şevket Can ise, "Öncelikle takımımızın yönetimini, teknik heyeti ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. İnşallah yeni sezonda çıtayı daha da yükseltip hemen BAL ligine çıkacağız. Amatör takımlarımızın her zaman arkasında olduk olmaya da devam edeceğiz. Spor gençlerimizin önünü açan ve onları kötü alışkanlıklardan koruyan en güzel yoldur. Bu bilinçle gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından takım, şampiyonluk kupasını kaldırdı.



