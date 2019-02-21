Şampiyon takımdan Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na ziyaret

Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van),()-ANTALYA'da düzenlenen Okullar Arası Kros Türkiye Şampiyonası'nda yıldı(z erkekler kategorisinde birinci olan Yatılı Bölge Okulu (YİBO) erkek atletizm takımı, İlçe kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonası'na katılan Erciş YİBO Erkek Atletizm Takımı, rakibine 52 puan fark atarak yıldız erkekler kategorisinde şampiyonluğu elde etti.Türkiye şampiyonu olan takımın sporcuları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ve Okul Müdürü Sadık İşler ile birlikte Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaret etti. Sporcular, Antalya'da aldıkları şampiyonluk ödülünü Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na armağan etti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, büyük başarılara imza atan YİBO Erkek Atletizm takımı ile gurur duyduklarını belirterek," Bu başarıların devamını bekliyoruz. İlçemiz, bir çok spor dalında büyük başarılara imza atıyor. Buraya bir spor lisesi ve çok amaçlı bir spor kompleksi yapılması için çalışmalara başlıyoruz.“ dedi.

Okul Müdürü Sadık İşler ise, okullarında akademik çalışmaların yanı sıra, sportif çalışmalara da büyük önemk verdiklerini ifade ederek,"Son 3 yılda okulumuz, ülkemizde önemli başarılara imza attı. Van İlimizi, ilçemizi ve okulumuzu başarılı bir şekilde temsil ettik. Zor şartlara rağmen bu başarıyı yakalayan öğrencilerime teşekkür ediyorum."dedi.

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