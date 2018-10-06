Şampiyon Millilerden, Başkan Yavaş'a ziyaret

ÇANAKKALE Boğazgücü Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü ve aynı zamanda Milli Takım Yardımcı Antrenörü Caner Cesur ile kulübün milli sporcusu Orhan Tarakçı, Umurbey Belediye Başkanı AK Parti'li Sami Yavaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Çanakkale Boğazgücü Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Yasin Zengin ile Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Cesur'da hazır bulundu. Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, kulüp yöneticilerine ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Yardımcı Antrenörlüğünü yaptığı U22 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı ile İtalya'da Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Boğazgücü Antrenörü Caner Cesur ile takımın milli sporcusu Orhan Tarakçı'yı başarılarından dolayı kutlayan Belediye Başkanı Sami Yavaş, ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil eden U22 Milli Takımıyla gurur duyduklarını söyledi.

Kulüp Başkanı Ali Yasin Zengin ile Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Cesur, spora ve sporcuya olan destekleri dolayısıyla Başkan Sami Yavaş'a teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Başkan Yavaş'a, U22 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takım forması hediye edildi.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), ()

FOTOĞRAFLI