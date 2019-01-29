Şampiyon gençlerden Başkan Çöl'e ziyaret

U15 Ligi'ni şampiyon tamamlayan Sandıklıspor U15 takımı, teknik direktör İbrahim Çankaya eşliğinde Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

U15 Ligi son maçında Çağlayan Belediyespor'u 4-1 mağlup eden Sandıklıspor U15 takımı, şampiyon oldu. Sandıklıspor U15 takımı Türkiye şampiyonasında Afyonkarahisar'ı temsil edecek. U15 takımı, teknik direktör İbrahim Çankaya eşliğinde şampiyonluk kupası ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

Başkan Mustafa Çöl, başarıdan dolayı teknik direktör İbrahim Çankaya ve futbolcuları tebrik eti. Başkan Çöl yaptığı konuşmada, "Sizler Sandıklı'mızın adını sportif alanda duyurulmasını sağlayarak çok büyük bir iş başardınız. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Sandıklıspor gelecekte sizlere emanet olacak. Ayrıca bu kazanmış olduğunuz şampiyonluk ile Afyonkarahisar ilini Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandınız. Bu uzun maratonda da sizlerin her zaman yanında ve destekçiniz olacağız bu bilmenizi istiyorum. Hepinizin yüreğine sağlık" dedi.

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