Şampiyon develer güreşten önce görücüye çıktı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Geleneksel Kumluca Deve Güreşleri'ne katılacak şampiyon develer, güreşseverlere tanıtıldı.

Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli ve Antalya'dan develerin katılacağı Geleneksel Kumluca Deve Güreşleri öncesi develer ilçenin caddelerinde dolaştırıldı. Yörük örf ve adetlerinin yaşatılması açısından önem taşıyan deve güreşlerine katılacak develer daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda güreş meraklılarına tanıtıldı.

Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş, "Bu yıl deve güreşlerimizi Kumluca Belediyesi Kültür ve Spor Tesisleri yararına yapacağız. Güreşlerimize Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla gibi illerden Ege ve Akdeniz'in en favori, en popüler 120 deve katılacak. Yılın en görkemli ve seyrine doyulmayan güreşini düzenliyoruz. Güreş severlerin kaçırmamasını tavsiye ediyorum" dedi.

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