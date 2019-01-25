Şampiyon'dan, Başkan Arslan'a ziyaret

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçe Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan'ı ziyaret eden, Genç Bayanlar Muay Thai Türkiye Şampiyonu Bilgesu Güler, hedefinin olimpiyatlarda şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Genç bayanlarda Muay Thai Türkiye şampiyonu Bilgesu Güler, annesi ve babasının doğup büyüdüğü Bayramiç ilçesine geldi. İlçede akrabalarıyla bir araya gelen şampiyon Bilgesu Güler, ardından Belediye Başkanı Sadettin Arslan'ı ziyaret etti.

Hedefinin olimpiyatlarda şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten Bilgesu Güler, "Türkiye şampiyonu olduğumda Belediye Başkanımız Sayın Sadettin Arslan'ı ziyaret etmiştim. Kendisine Avrupa şampiyonu olma sözünü vermiştim. Şimdi bu başarımı ziyaretimde kendisiyle paylaşıyorum" dedi.

Şampiyon Bilgesu Güler ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Arslan ise, her zaman desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()

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