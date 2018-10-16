Şampiyon Çukurova Üniversiteli Dilara

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) Atletizm Antrenörlük 2. sınıf öğrencisi Dilara Çevik, Portekiz'de gerçekleştirilen Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan Disk atmada Dünya Şampiyonu, Çekiç atmada ise dünya 3'ncüsü olarak döndü.

Çukurova Üniversitesi BESYO Spor ve Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca İnce’nin öğrencilerinden olan Dilara Çevik’inde aralarında bulunduğu milli sporcularımız 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.



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