Samandağ’da, ücretsiz Arapça kursu

HATAY’ın Samandağ ilçesinde Hizmet Vakfı tarafından düzenlenen Arapça dil kursu başladı.Yoğun ilginin yaşandığı kurs ilk gününde Vakıf Başkanı Mithat Nehir ve yönetim kurulu üyeleri kursiyerlerle bir araya geldi. Nehir, 4 ay sürecek kurs sonunda kursiyerlere sertifika verileceğini ifade etti. Mithat Nehir, "Bu kursta verilecek eğitimle Arapçayı daha iyi öğrenmenizi, okumanızı, akıcı konuşabilmenizi hedefliyoruz. Çocuklarımıza da bu dili en iyi şekilde öğretelim. Bu dili kuşaktan kuşağa aktarabilirsek kültürel zenginliğimizi koruyabileceğiz. Bizler bu zenginliğin farkındayız. Bu zenginlik korunmalıdır. Arapça dünya da en çok konuşulan dördüncü dildir. A1 seviyesinde bu dili öğrenmeniz için 136 saat eğitim görmeniz gerekmektedir. Bu süre içinde eğitiminizi başarı ile tamamladığınız takdirde amacımıza ulaşmış olacağız. Hayatınızın bütününde bu dilin avantajlarınızı yaşayacaksınız" diye konuştu.

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