Saman deposunda yangın

Muzaffer NAL/ÇAY, () - AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde saman deposunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alihasanpaşa Mahallesi Özgür Sokak'ta Sıtkı Oğuz'a (69) ait saman deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışma sonundan yangını yandaki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

At arabasıyla taşımacılık yaptığını belirten Sıtkı Oğuz, "Bir atım ve arabam var. Nakliyecilik yapıyordum. At için 6 bin liraya saman almıştım. Yangın nasıl çıkmış bilmiyorum. Atımın yemi yok oldu. Onu nasıl besleyeceğimi düşünüyorum. Yeniden yem alacak param yok" diyerek gözyaşı döktü.

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