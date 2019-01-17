Salsa Şampiyonası, Konyaaltı'nda başlıyor

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi, Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenecek Salsa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Salsa Ligi 2. Etabı Şampiyonası, Konyaaltı Belediyesi ev sahipliğinde 19- 20 Ocak'ta Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde yapılacak. Antalyalı dans severlerin unutulmaz anlar yaşayacağı yarışma halka açık ve ücretsiz sunulacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 yıl sonra Antalya'da ilk kez gerçekleşecek müsabakaya farklı illerden ve yaş gruplarından yaklaşık 500 dansçının katılacağını söyledi.

Latin Dansları Salsa Ligi 2.Etap Şampiyonasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Muhittin Böcek, yarışmaya iki boyunca ortalama 10 bin kişinin izleyici olarak katılmasını beklediklerini kaydetti.

Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü İşletme Sahibi Fatih Haktan Coşkun ise Konyaaltı Belediyesi'nin öncülük ettiği bu etkinliğin Antalya'da 10 yıl aradan sonra bir ilk olduğunu söyledi. Dansçıların ve dans sever Antalyalıların bu etkinliği büyük bir heyecanla beklediğini ifade eden Coşkun, destekleri için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

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