Salon sirki gösterisini 20 bin çocuk izledi

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde olan çocukların keyifli hafta sonu geçirmesi için salon sirki gösterisi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin, sömestr tatilindeki öğrencilere bir hediyesi de salon sirki oldu. Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde her seansı 2 saat süren gösteriler, çocuklara aileleriyle birlikte heyecan verici anlar yaşattı. Salon sirki gösterisinde akrobatlar, palyaçolar, illüzyon gösterileri sahnelendi. 3 seans halinde sahnelenen gösteriyi yaklaşık 20 bin çocuk izledi.

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