Şaloğlu Camii ibadete açıldı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,() - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 11 ay önce restorasyona alınan Şaloğlu Camii, çalışmalar tamamlanmasının ardından cuma namazı kılınarak ibadete açıldı.

Vakıflar Kütahya Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu 11 ay önce başlayan Şaloğlu Camii'nde çalışmalar tamamlandı. Cami, bugün cuma namazı kılınarak ibadete açıldı. Açılışa, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve İlçe Müftüsü Davut Çalışkan da katıldı.

Cuma namazı sonrası duaların ardından vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

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