Salman’ın ‘özel insanlar’ tabiri tescillendi

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman’ın, engelli bireyler için kullandığı ‘özel insanlar’ söylemi, çıkartılan yönetmenlikle tescillendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, bundan böyle, çocuklar için verilecek raporda engelli oranı ifadesine yer verilmeyecek. Bunun yerine, “Özel gereksinimi var” ifadesi yazılarak çocukların damgalanmasına son verilmesine karar verildi. Resmi Gazete’de yayınlanan bu kararın ardından her zaman ‘özel insanlar’ tabirini kullanan Başkan Salman, alınan bu kararı Türkiye’de ilk kullanan Belediye Başkanı olarak tarihe geçti.

Haklı bir söyleminin artık tescillenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Salman, “Yalova Belediyesi olarak her zaman özel insanlarımızın yanında olduk. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve projelerle özel insanlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptık. Gerek Belediye Başkanlığım dönemimde gerek ise bu göreve gelmeden önce ‘engelli’ kelimesini kullanmayı hiç sevmedim. Burada mütevazilik yapmak istemiyorum. Çünkü bulunduğum her ortamda ‘özel insanlar’ demeyi uygun gördüm. Çünkü onlara engelli demek doğru bir tabir değildi. Yıllardır kullanmış olduğum tabirin ne kadar doğru olduğunu, örnek alındığını görmek çıkan yasayla artık pekişti. Bu çıkan yasaya en çok ben sevindim” dedi.



FOTOĞRAFLI